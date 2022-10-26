Голкипер «Порту» Кошта побил рекорд по отбитым пенальти в рамках одного сезона ЛЧ

Вратарь «Порту» Диогу Кошта установил рекорд по отражённым пенальти в Лиге чемпионов. Как сообщает портал Opta Sport, португалец стал первым с момента начала ведения статистики (сезон-2003/2004), кто отбил три 11-метровых удара в рамках одной кампании престижного европейского турнира.
Памятного события Коште удалось добиться благодаря отражённому пенальти на 51-й минуте в гостевом матче с «Брюгге» в рамках 5-го тура, бил по воротам нападающий хозяев Ноа Ланг. К этому моменту «Порту» вёл со счётом 1:0, и если бы не сейв голкипера, то футболисты хозяев сравняли бы счёт. После этого эпизода гости сумели забить ещё три мяча, доведя общий счёт до разгромного — 4:0.
После этой встречи «Порту» набрал девять очков и закрепился на второй строчке группы В, отставание от лидирующего «Брюгге» составляет один балл.
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов:
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