Результаты матчей Лиги чемпионов 26 октября, турнирная таблица

В Лиге чемпионов были сыграны последние матчи 5-го тура группового этапа. В среду, 26 октября, состоялись матчи групп A, B, C и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Группа А

«Аякс» (Нидерланды) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:3;

«Наполи» (Италия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:0;

Группа B

«Брюгге» (Бельгия) — «Порту» (Португалия) — 0:4;

«Атлетико» (Испания) — «Байер» (Германия) — 2:2;

Группа C

«Интер» (Италия) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 4:0;

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 0:3;

Группа D

«Айнтрахт» (Германия) — «Марсель» (Франция) — 2:1;

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1.

Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся во вторник, 1 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».