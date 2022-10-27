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Результаты матчей Лиги чемпионов 26 октября, турнирная таблица

Результаты матчей Лиги чемпионов 26 октября, турнирная таблица
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В Лиге чемпионов были сыграны последние матчи 5-го тура группового этапа. В среду, 26 октября, состоялись матчи групп A, B, C и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Группа А

  • «Аякс» (Нидерланды) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:3;
  • «Наполи» (Италия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:0;

Группа B

  • «Брюгге» (Бельгия) — «Порту» (Португалия) — 0:4;
  • «Атлетико» (Испания) — «Байер» (Германия) — 2:2;

Группа C

  • «Интер» (Италия) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 4:0;
  • «Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 0:3;

Группа D

  • «Айнтрахт» (Германия) — «Марсель» (Франция) — 2:1;
  • «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1.

Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся во вторник, 1 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/2023
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