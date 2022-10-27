Президент «Барселоны» высказался о работе Хави после непопадания команды в плей-офф ЛЧ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал работу главного тренера клуба Хави после непопадания команды в плей-офф Лиги чемпионов.
«Хави делает хорошую работу. Сегодня было очень сложно эмоционально, мы вышли на поле после того, как узнали, что вылетели с турнира. Никого ни в чём нельзя винить. Мы по-прежнему верим и надеемся, что эта команда продолжит прогрессировать», — приводит слова Лапорты Catalunya Radio.
Напомним, в 5-м туре «Барселона» разгромно уступила «Баварии» со счётом 0:3. Ранее «Интер» обыграл «Викторию» и лишил каталонцев шансов на плей-офф турнира.
Отметим, «Барселона» во второй раз подряд не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Оба раза это было под руководством Хави, который возглавляет команду с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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