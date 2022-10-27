Йорк: если бы я раскрыл, что мне сказал Роналду, «МЮ» заплатил бы мне € 5 млн за молчание

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк рассказал о разговоре с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«В разговоре с Роналду я получил так много информации, что, если бы раскрыл некоторые вещи, которые он мне рассказал, я думаю, что «Манчестер Юнайтед», вероятно, заплатил бы мне € 5,7 млн за молчание.

Я разговаривал с ним полгода назад и провёл с ним 30 минут после тренировки. Я видел парня, который был страстным и хотел остаться в клубе. Потом, летом, всё обострилось», — приводит слова Йорка Sportlens.

Напомним, ранее Роналду был отстранён от тренировок с первой командой и не включён в заявку на матч с «Челси» из-за того, что покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до окончания игры.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: