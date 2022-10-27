Посол ООН призвал ФИФА заменить сборную Ирана на Италию на ЧМ-2022

Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли призвал президента ФИФА Джанни Инфантино заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира в Катаре.
«В очередной раз мир требует от вас немедленных действий по дисквалификации Ирана с чемпионата мира. Вы вместе с премьер-министром Борисом Джонсоном выступали против Суперлиги. Мир не должен быть омрачён негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков по всему миру. Это, по-видимому, может сказаться на победоносной работе, которую вы и шейх Тамим бин Хамад Аль Тани проделали.
Я лично и весь мир мечтает, чтобы Италия сыграла против Англии после дисквалификации Ирана. Насколько я понимаю, Италия занимает первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался», — приводит слова Замполли Football Italia.
Напомним, ранее группа иранских футболистов и футбольных деятелей потребовали от ФИФА отстранить национальную команду Ирана от ЧМ-2022.
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