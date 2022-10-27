Писарев выразил мнение, что «Локомотив» не является топ-клубом на данный момент

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что среди молодых специалистов в Российской Премьер-Лиге можно выделить наставника «Пари НН» Михаила Галактионова. Он также порассуждал на тему того, является ли столичный «Локомотив» топ-командой на данный момент.

«Мне нравится, как работает Галактионов в «Пари НН». Системный тренер. Нравится футбол, который он прививает, его общение с журналистами, игроками. Хорошо его знаю — еще по работе в РФС. Выделю его.

«Локомотив» сейчас топ клуб в представлении своих болельщиков. Он в таком состоянии, что топ клубом не является, и его надо возвращать на эти позиции. Думаю, у Галактионова есть все качества это сделать, — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Галактионов пришёл на пост главного пост главного тренера нижегородской команды летом 2022 года. Специалист также параллельно работает с молодёжной сборной России. Недавно СМИ сообщали о том, что 38-летний уроженец Москвы займёт пост рулевого «Локомотива», который остался без наставника 8 октября после увольнения Йозеф Циннбауэра. На данный момент обязанности главного тренера железнодорожников исполняет Андрей Фёдоров.