Директор «Наполи»: Роналду? Мы не планируем никаких подписаний в январе

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал слухи о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в стан итальянской команды.

«Подписание Роналду в январе? Мы не планируем никаких подписаний в январе. Нам не нужно ничего менять в команде. Мы великолепно играем и не планируем подписывать никаких игроков на сегодняшний день», — приводит слова итальянского функционера Dazn.

Ранее появились слухи о том, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» покинет команду бесплатно в зимнее трансферное окно. Одним из претендентов на Роналду считается «Наполи». Сам игрок хочет вернуться в чемпионат Италии.

Роналду может покинуть «красных дьяволов» после скандала из-за отказа португальца выходить на замену в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

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