«Уфа» объявила о назначении Халимбекова на пост главного тренера

Футбольный клуб «Уфа» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера — им стал Арслан Халимьеков. Ранее специалист уже работал в структуре «Уфы»: он был старшим тренером в тренерском штабе Вадима Евсеева.

«Мы рады вновь приветствовать Арслана Шарапутдиновича в нашей команде! Желаем больших успехов и много побед!» — написала пресс-служба «Уфы».

В ходе своей тренерской карьеры Халимбеков успел поработать на разных должностях в таких командах, как «Анжи», «Ангушт» Назрань, «Крылья Советов», «Волга» Нижний Новгород, «Амкар» Пермь, «СКА-Хабаровск», «Уфа», «Динамо-Махачкала», «Шахтёр» Караганда и национальная сборная Казахстана.

Ранее тренерский мостик «Уфы» покинул Денис Попов, который возглавлял команду с августа 2022 года. Под руководством специалиста команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Недавно в СМИ появились слухи о финансовых сложностях в «Уфе», из-за которых клуб может прекратить своё существование.