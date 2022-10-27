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Игроки «Порту» в самолёте отпраздновали выход в плей-офф Лиги чемпионов

Игроки «Порту» в самолёте отпраздновали выход в плей-офф Лиги чемпионов
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В интернете появилось видео, на котором футболисты «Порту» эмоционально празднуют выход команды в плей-офф Лиги чемпионов на борту летящего самолёта.

Видео: игроки «Порту» эмоционально отпраздновали выход в плей-офф ЛЧ

«Порту» возвращался домой после выездной победы над бельгийским «Брюгге» (4:0). Матч португальцев проходил раньше, чем встреча их соперников по группе: мадридского «Атлетико» и леверкузенского «Байера». Это обстоятельство позволило футболистам следить за трансляцией матча соперников.

В матче «Атлетико» и «Байера» главный судья встречи назначил пенальти в ворота немецкой команды после истечения компенсированного времени при равном счёте (2:2). Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра Карраско
не смог реализовать 11-метровый — вратарь гостей Лукаш Градецки отбил мяч. Матч завершился вничью. Это обстоятельство позволило «Порту» гарантировать себе выход в плей-офф, что команда и отпраздновала, находясь на борту самолёта.

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