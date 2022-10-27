Игрок «Оренбурга»: я бы хотел, чтобы Аргентиной правил кто-то, похожий на Путина

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высоко оценил лидерские качества президента России Владимира Путина. Футболист признался, что хотел бы видеть во главе Аргентины, уроженцем которой является, кого-то похожего на российского лидера.

«Я бы хотел, чтобы Аргентиной правил кто-то, похожий на Владимира Путина. У нас про таких говорят «человек с железной хваткой». Однако, к сожалению, в моей родной стране ситуация очень далека от желаемого. В Аргентине много коррупции, много разных проблем. Не хватает человека с железной рукой, который привел бы всё в порядок», — приводит слова Мансильи «РБ Спорт».

Напомним, Мансилья пополнил состав «Оренбурга» летом 2022 года. Он является воспитанником аргентинского «Расинга». На правах аренды Брайан выступал в аргентинских клубах «Кильмес» (Буэнос-Айрес), «Химнасия» (Ла-Плата), «Платенсе» (Флорида), а также в португальских «Витории» (Сетубал) и «Фаренсе» (Фару).