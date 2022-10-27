Олейников: сборная России? Думаю, Карпин как раз обо мне узнал только в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников высказался на тему возможного приглашения в сборную России.



«Со мной Карпин ни разу не общался? Думаю, он как раз узнал обо мне только в матче с «Ростовом», ха-ха. В сборную мне ещё рановато, это мой первый сезон. Мне нужно закрепиться в основном составе, а потом уже о чём-то мечтать. Считаю, я себя ещё не показал так, чтобы Карпин обратил на меня внимание и вызвал в сборную России», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В 2022 году национальная команда России пока что провела только один матч: в товарищеской встрече была обыграла сборная Кыргызстана (2:1).

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»: