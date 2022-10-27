Олейников: сборная России? Думаю, Карпин как раз обо мне узнал только в матче с «Ростовом»
Поделиться
Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников высказался на тему возможного приглашения в сборную России.
«Со мной Карпин ни разу не общался? Думаю, он как раз узнал обо мне только в матче с «Ростовом», ха-ха. В сборную мне ещё рановато, это мой первый сезон. Мне нужно закрепиться в основном составе, а потом уже о чём-то мечтать. Считаю, я себя ещё не показал так, чтобы Карпин обратил на меня внимание и вызвал в сборную России», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
В 2022 году национальная команда России пока что провела только один матч: в товарищеской встрече была обыграла сборная Кыргызстана (2:1).
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 27 октября 2022
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:45
-
13:42
-
13:33
-
13:31
-
13:25
-
13:11
-
12:57
-
12:55
-
12:55
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:56
-
11:55
-
11:55
-
11:46
-
11:45
-
11:41
-
11:36
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:18
-
11:18
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:51
-
10:48
-
10:46
Партнерский контент