Винисиус: после игры с Роналду для Бензема важно быть звездой команды. Я рад помогать ему

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал об игре и отношениях с французским форвардом команды Каримом Бензема.
«Карим учит меня чему-то новому каждый день, поэтому я делаю всё для того, чтобы помочь ему забить столь же много голов, как и в прошлом сезоне. Он человек, который очень много помогает мне, а я, в свою очередь, пытаюсь помогать ему на поле. После того, как он так долго играл вместе с Криштиану Роналду, ему очень важно быть звездой команды, и я счастлив помогать ему в этом», — приводит слова Винисиуса Goal.com.
Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года — приза, вручаемого лучшему футболисту года по версии издания France Football.
«Реал» уверенно обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги:
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