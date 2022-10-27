Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус: после игры с Роналду для Бензема важно быть звездой команды. Я рад помогать ему

Винисиус: после игры с Роналду для Бензема важно быть звездой команды. Я рад помогать ему
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал об игре и отношениях с французским форвардом команды Каримом Бензема.

«Карим учит меня чему-то новому каждый день, поэтому я делаю всё для того, чтобы помочь ему забить столь же много голов, как и в прошлом сезоне. Он человек, который очень много помогает мне, а я, в свою очередь, пытаюсь помогать ему на поле. После того, как он так долго играл вместе с Криштиану Роналду, ему очень важно быть звездой команды, и я счастлив помогать ему в этом», — приводит слова Винисиуса Goal.com.

Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года — приза, вручаемого лучшему футболисту года по версии издания France Football.

Новость по теме
Перес: слухи о Мбаппе? У нас есть Винисиус и Родриго, которые могут выиграть «Золотой мяч»

«Реал» уверенно обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022