Перес: слухи о Мбаппе? У нас есть Винисиус и Родриго, которые могут выиграть «Золотой мяч»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на слухи, согласно которым «сливочные» вновь проявляют интерес к 23-летнему французскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.
«Слухи о Мбаппе? Нет, я не устал от этого, ведь я даже не читаю такие новости. У «Реала» прекрасное будущее. Винисиуc и Родриго – лучшие игроки. В перспективе они могут выиграть «Золотой мяч», — цитирует Переса Lance.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 14 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 160 млн.
«Реал» одержал победу над «Барселоной».
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