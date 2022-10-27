Сергей Семак высказался о конкуренции футболистов в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции и взаимозаменяемости футболистов в составе команды из Санкт-Петербурга. По словам специалиста, те игроки, которые неизменно выходят на поле в последних матчах, сильнее тех, кто остаётся в запасе.

«С точки зрения тренерского штаба нужна конкуренция, нужны футболисты, готовые заменить выбывших. Тем более что есть коронавирусные ограничения, когда целые группы игроков выпадают. На мой взгляд, состав, который есть, достаточен на сегодняшний день, чтобы готовиться и к чемпионату, и к Кубку.

Играть должны сильнейшие — есть определенные задачи, которые стоят, определённые приоритеты в решении этих задач. Те игроки, которые выходят, сильнее на своих позициях, чем те, которые не выходят. Это конкуренция. Мы должны подменить или того, кто устал, или кто-то действительно сильнее, чем тот, кто играет. Для нас, тренеров, это приятная задача — выбрать из тех, кто лучше готов на определённой позиции в определённый день. То, что три матча выходит примерно один и тот же состав, говорит о том, что эти игроки хорошо готовы и они сильнее тех, кто не выходит в этих позициях. Всё достаточно просто», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».