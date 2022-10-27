Трансферная стоимость Дзюбы снизилась на € 2 млн

Российский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба потерял в трансферной стоимости. Об этом сообщает портал Transfermarkt. По версии источника, ценник на форварда снизился на € 2 млн, теперь трансферная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом.

Самый дорогостоящий футболист турецкой Суперлиги — нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди. Он, по данным обновлённого списка, стоит € 17,5 млн. Самый дорогостоящий одноклубник Дзюбы — полузащитник Бертран Траоре. Его стоимость составляет € 14 млн.

Артем Дзюба пообщался с Сердаром Азмуном в эфире «Инстаграма»