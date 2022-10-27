«Манчестер Сити» — основной претендент на победу в Лиге чемпионов по версии Goal

Английский клуб «Манчестер Сити», вероятнее всего, станет победителем Лиги чемпионов в текущем сезоне. Об этом сообщает Goal.com. Издательство огласило десятку главных претендентов на победу в турнире.

Рейтинг выглядит следующим образом: «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Наполи», «Челси», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Бенфика».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля. В прошлом финале еврокубка сыграли «Реал» и «Ливерпуль». «Челси» в сезон, когда стал победителем, играл в финале с «Манчестер Сити».

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