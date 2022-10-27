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Иранский форвард «Порту» стал игроком недели в ЛЧ, опередив в голосовании Месси

Иранский форвард «Порту» стал игроком недели в ЛЧ, опередив в голосовании Месси
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Нападающий «Порту» Мехди Тареми был признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

30-летний иранец обошёл в голосовании Лионеля Месси («ПСЖ»), Джованни Симеоне («Наполи») и Рафу Силву («Бенфика»). Тареми стал автором двух забитых мячей в матче с «Брюгге» (4:0), который обеспечил португальскому клубу выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что гол Месси в ворота «Маккаби» Хайфа (7:2) был признан лучшим на прошедшей неделе.

«Порту» занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков после пяти туров. «Брюгге» (10 очков) — на первом месте, на третьей строчке расположился «Атлетико» (5), следом — «Байер» (4).

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