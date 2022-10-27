Игрок «Арсенала» Пабло Мари попал в больницу с ножевым ранением, его состояние критическое

Защитник «Арсенала» Пабло Мари, который проводит этот сезон в аренде в итальянской «Монце», получил ножевое ранение от сумасшедшего мужчины рядом с торговым центром в пригороде Милана, рядом с ним находились его жена и ребёнок. Как сообщает Gazzetta dello Sport, в связи с полученным ранением футболиста на вертолёте увезли в больницу. Его состояние оценивается как критическое, однако он находится в сознании и может говорить.

Кроме Мари, ранение получили ещё пять человек, находившихся неподалёку. Серьёзные ранения, как и Пабло, получили двое пострадавших, которых тоже доставили в госпиталь. Полиция уже схватила нападавшего, которым оказался 46-летний итальянец, страдающий психическими расстройствами.

К игроку уже выехали главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино, а также генеральный директор клуба Адриано Галлиани.

Новость по теме ПСВ обыграл дома «Арсенал» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?