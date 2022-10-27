Корнеев: не сказал бы, что «Спартак» смотрится интереснее ЦСКА
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев сравнил нынешнюю игровую форму московского «Спартака» и ЦСКА.
«Я бы не сказал, что «Спартак» смотрится интереснее ЦСКА. Дело в тактической системе и в исполнителях. У «Спартака» намного больше качества в атакующей линии и выше реализация созданных моментов», — сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 проведённых встреч. ЦСКА — на третьей строчке, в активе армейцев 26 очков за 14 туров. В недавнем очном матче команды сыграли между собой вничью (2:2).
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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