Игрок «Челси» Хаверц летом отказался от перехода в «Баварию»

«Бавария» этим летом хотела договориться о подписании нападающего «Челси» Кая Хаверца. Как сообщает журналист издания Sport Bild Кристиан Фальк, руководство мюнхенского клуба связывалось с агентами 23-летнего немца о потенциальном переходе, однако игрок заявил о своём желании остаться в стане лондонской команды.

Причиной, по которой «Бавария» хотела подписать Хаверца, является трансфер их главной звезды Роберта Левандовского в «Барселону». Кроме Садио Мане, который перешёл из «Ливерпуля», руководство баварцев планировало усилить свою атакующую линию ещё одним футболистом, но этим планам не суждено было сбыться.

В текущем сезоне Хаверц провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Последний гол Кай забил в ворота «РБ Зальцбург» в матче 5-го тура Лиги чемпионов (2:1).

Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»