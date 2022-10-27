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Игрок «Челси» Хаверц летом отказался от перехода в «Баварию»

Игрок «Челси» Хаверц летом отказался от перехода в «Баварию»
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«Бавария» этим летом хотела договориться о подписании нападающего «Челси» Кая Хаверца. Как сообщает журналист издания Sport Bild Кристиан Фальк, руководство мюнхенского клуба связывалось с агентами 23-летнего немца о потенциальном переходе, однако игрок заявил о своём желании остаться в стане лондонской команды.

Причиной, по которой «Бавария» хотела подписать Хаверца, является трансфер их главной звезды Роберта Левандовского в «Барселону». Кроме Садио Мане, который перешёл из «Ливерпуля», руководство баварцев планировало усилить свою атакующую линию ещё одним футболистом, но этим планам не суждено было сбыться.

В текущем сезоне Хаверц провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Последний гол Кай забил в ворота «РБ Зальцбург» в матче 5-го тура Лиги чемпионов (2:1).

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