«Арсенал» выступил с заявлением по поводу ножевого ранения защитника клуба Мари

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление, касающееся инцидента с защитником клуба Пабло Мари, который находится в аренде в итальянской «Монце».



«Мы все потрясены ужасными новостями о ножевых ранениях в Италии, в результате которых несколько человек попали в больницу, в том числе наш арендованный центральный защитник Пабло Мари.



Мы связались с агентом Пабло, который сказал нам, что он в больнице и серьёзно не пострадал. Наши мысли – с Пабло и другими жертвами этого ужасного инцидента», — говорится в заявлении.



Отметим, что, кроме Мари, ранение получили ещё пять человек, находившиеся рядом. Серьёзные ранения также получили ещё двое пострадавших, всех доставили в госпиталь. Полиция задержала нападавшего, им оказался 46-летний итальянец, страдающий психическими расстройствами.

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