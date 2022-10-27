Гендиректор «Ромы»: Абрахам станет нашим лучшим бомбардиром

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал игру нападающих «волков» в последних играх, а также выразил уверенность, что английский форвард Тэмми Абрахам станет лучшим бомбардиром команды.

«С «Наполи» нам удалось навязать свою игру, но тогда нам не хватило хладнокровия в зоне атаки. Играть против «Наполи» непросто: наши форварды в последних нескольких играх не находили пути к воротам, но мы знаем, что часто это просто вопрос индивидуальной уверенности. Думаю, в итоге Абрахам станет лучшим бомбардиром «Ромы»: сейчас он ищет уверенность в себе, много работает и благодаря ему мы получили два пенальти, которые привели нас к победе. В последних нескольких матчах мы были не так эффективны, как хотелось бы», — цитирует Пинту итальянский журналист Альфредо Педулла.

Абрахам провёл в футболке римского клуба 15 матчей во всех турнирах. На его счету всего три гола, два из которых забиты в Серии А, а один – в Лиге Европы.

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