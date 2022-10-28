Кроос: Вальверде может стать игроком мирового уровня для «Реала» на ближайшие 10 лет

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказал похвалу в адрес своего одноклубника Федерико Вальверде.
«Я сразу понял, что он отличный парень, как увидел его, он был очень тихий и скромный. Это мне больше всего в нём понравилось. На каждой тренировке он выкладывался полностью, ничего не боясь. Я наблюдал за ним на поле и за его пределами.
Мне всегда нравилась его манера игры. Наблюдая за ним на поле, я понимал, что он может очень сильно вырасти и стать особенным футболистом. Поначалу его игра была очень неровной, но он всегда хотел совершенствоваться и завоёвывать доверие тренеров. Я думаю, что он станет игроком мирового уровня для «Реала» как минимум на ближайшие десять лет.
Если он продолжит в том же духе, то я не вижу для него границ. Он очень разносторонний. Если в какой-то момент он не видит решения с мячом, то забирает его себе, идёт прямо к воротам соперника и забивает гол», — цитирует Крооса издание Marca.
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