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Маркус Рашфорд забил впервые за шесть матчей

Маркус Рашфорд забил впервые за шесть матчей
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил впервые за шесть матчей. В предыдущих пяти матчах англичанин не смог поразить ворота «Челси», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Омонии» и «Эвертона».

Форвард отличился в матче 5-го тура Лиги Европы с «Шерифом» (3:0). При этом в первом тайме он не играл, а вошёл в игру во втором. На 65-й минуте Маркус укрепил преимущество команды. Люк Шоу от левого края штрафной в касание совершил мягкий навес в центр, откуда Рашфорд ударом головой поразил ближний угол ворот.

Всего в текущем сезоне в 11 играх английской Премьер-лиги Маркус отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В трёх матчах Лиги Европы он забил три гола и отдал один голевой пас.

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