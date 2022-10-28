Артета высказался о поражении «Арсенала» в матче Лиги Европы с ПСВ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ПСВ (0:2). Отметим, обе команды досрочно гарантировали себе место в плей-офф турнира.

«Я очень разочарован. Мы были далеки от нашего уровня и знаем, что в Европе очень трудно побеждать. Я видел, как у некоторых ребят заканчивалась энергия, потому что нам приходилось много гоняться за мячом. Это конец долгой победной серии, и теперь нам нужно перезагрузиться», — приводит слова Артеты BBC.

На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 12 очков. ПСВ занимает второе место, записав в свой актив 10 очков. В заключительном туре группового этапа «Арсенал» дома встретится с «Цюрихом», а ПСВ отправится в Норвегию, где сыграет с «Будё-Глимт».

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