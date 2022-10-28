«В будущее не заглядываю». Черчесов прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф ЛЕ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал досрочный выход команды в 1/8 финала Лиги Европы. Он был обеспечен в 5-м туре после ничьей 1:1 с «Монако».
«Мы были в невыгодном положении после первого тайма, проигрывая 0:1. Хотели переломить ситуацию, поэтому в перерыве внесли некоторые изменения. Я доволен отношением футболистов и тем, как мы отреагировали на ход матча. Мне нужно было успокоить команду. Затем нам понадобилось прибавить в атаке, поэтому вышли Маркиньос и Токмак Нгуен.
Сейчас самое главное – то, что клуб и болельщики довольны. Тем не менее уже завтра утром, в 10:30, у нас тренировка. Продолжается настоящая тяжёлая работа. Как и раньше, двигаемся от матча к матчу. Плей-офф Лиги Европы? В будущее заглядывать я не хочу, потому что у нас впереди ещё игра с «Трабзонспором». А матчи на вылет в Лиге Европы начнутся уже в следующем году», – приводит слова Черчесова Origo со ссылкой на послематчевое интервью в прямом эфире M4 Sport.
Черчесова облили шампанским на послематчевом интервью
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