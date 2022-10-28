Первое поражение «Арсенала» в Лиге Европы – в видеообзоре матча с ПСВ

27 октября на стадионе «Филипс» в Эйндховене состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором нидерландский ПСВ принимал английский «Арсенал». Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.



Первый тайм завершился без забитых мячей. А на 55-й минуте атакующий полузащитник эйндховенцев Йоей Верман с передачи Люка де Йонга вывел свою команду вперёд. Вскоре ПСВ удвоил счёт: на этот раз отличился уже сам де Йонг, которому ассистировал Коди Гакпо.

Для «Арсенала» это первое поражение в Лиге Европы сезона-2022/2023. Команда Микеля Артеты досрочно оформила выход из группы благодаря четырём победам подряд со старта группового этапа. Лондонцы обыграли «Цюрих» (2:1), ПСВ в первом матче дома (1:0) и дважды – норвежский «Будё-Глимт» (3:0 и 1:0).