Юрист: все решения в адрес российского футбола сейчас политические, а не юридические

Спортивный юрист Сергей Алексеев дал прогноз, к чему приведёт приостановление участия России от международных соревнований.

«Сейчас наше участие в основных международных соревнованиях приостановлено до дальнейшего рассмотрения данного вопроса. А когда оно будет и будет ли вообще, никто не знает. Все решения в адрес российского футбола сейчас политические, а не юридические. В целом понятно, как восстанавливаться – новое голосование большинства. Но повторюсь, с точки зрения футбольного права пока нарушений со стороны России не было.

ФИФА заинтересована в полномасштабном развитии футбола во всех субъектах. Футбол – это способ возведения мостов между странами и конкретными людьми. Поэтому, если руководствоваться этим, я не жду радикальных решений. Скорее, переговорные вопросы, потому что ситуация очень нестандартная», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Полное интервью со спортивным юристом Сергеем Алексеевым читайте на «Чемпионате».

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