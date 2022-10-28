Игорь Корнеев: «Спартак» наконец угадал с главным тренером

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев оценил работу главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«На мой взгляд, «Спартак» наконец-то угадал с главным тренером. Изменилась структура игры, виден рост игроков. Атмосфера внутри коллектива со стороны кажется прекрасной. Тактически «Спартак» также хорошо подкован. Я не давал Абаскалю оценок раньше, так как не знал его качеств. Сейчас, после небольшого периода наблюдения за командой, уже могу это сделать. Он хорош тактически, умеет расставить игроков и делает правильные замены. Плюс наладил атмосферу в команде, игроки у него прибавляют в мастерстве. С настроем на игру и физикой тоже порядок – команда бежит! Мне достаточно близок подход Абаскаля», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 28 октября 2022
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