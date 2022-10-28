«Мне повезло, но я видел, как умирал человек». Мари — о нападении мужчины с ножом

Защитник «Монцы» Пабло Мари, принадлежащий «Арсеналу», впервые прокомментировал нападение мужчины с ножом в торговом центре, после которого футболист оказался в больнице.



«Я был с тележкой с моим ребёнком внутри и почувствовал мучительную боль в спине. Затем этот мужчина ударил другого мужчину ножом в горло. Мне повезло, но я видел, как человек умирал прямо передо мной», — сказал Мари.



«У Пабло Мари довольно глубокая рана в спине, но, к счастью, его жизненно важные органы, такие как лёгкие, не пострадали. Его жизни ничего не угрожает. У него есть некоторые травмы, но не очень серьёзные. У него хватило сил пошутить, сказав мне, что он выйдет на поле в понедельник», — приводит слова президента «Монцы» Адриано Галлиани La Gazzetta dello Sport.

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