Экс-директор «Локо»: позиция клуба сейчас — логичный итог работы немецких «специалистов»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о положении железнодорожников в турнирной таблице РПЛ. Красно-зелёные находятся на 14-м месте.
«Локо» в зоне стыков? Не назову это аномалией. Наблюдая за деятельностью немецких «специалистов», могу констатировать, что позиция «Локомотива» сейчас — это логичный исход их работы. Если анализировать с самого начала, принятые решения по стратегии, приобретённым игрокам, селекционному отделу, тренерам, «Казанке» — всё это говорит о провальной спортивной деятельности. Обидно, что руководители, которые поставили эту группу и доверили ей вести дела, не опомнились раньше», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:
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