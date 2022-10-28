«Однозначно нет». Игорь Корнеев – о готовности Захаряна к трансферу в топ-клуб Европы
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Экс-руководитель селекционного отдела «Монако», бывший тренер сборной России Игорь Корнеев ответил на вопрос о готовности полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна к трансферу в европейский топ-клуб.
«По тому, что я вижу в последние месяцы, — однозначно нет. Хотя его последняя игра вселила надежду», — сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян выходил на поле в 13 матчах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. В четырёх матчах группового этапа Кубка России на счету полузащитника «Динамо» один забитый мяч и один ассист.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:
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