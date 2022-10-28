Защитник «Монцы» Мари успешно перенёс операцию после ножевого ранения

Защитник итальянской «Монцы» Пабло Мари, который принадлежит лондонскому «Арсеналу», успешно перенёс операцию после ножевого ранения. Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.
«Сегодня утром специалисты отделения общей хирургии и травматологии больницы Нигуарда в Милане провели операцию по восстановлению двух повреждённых мышц на спине Пабло Мари. Операция прошла хорошо, ожидается пребывание футболиста в больнице в течение двух или трёх дней.
После выписки игрок сможет начать процесс реабилитации. Такой тип мышечной травмы обычно требует двухмесячного отдыха перед возобновлением физической активности», — написано в сообщении клуба.
Напомним, футболист получил ножевое ранение от сумасшедшего мужчины рядом с торговым центром в пригороде Милана. Помимо Мари, ранение получили ещё пять человек. Полиция задержала нападавшего.
- 28 октября 2022
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