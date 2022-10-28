Захарян рассказал об изучении английского языка вместе с Тюкавиным

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о коммуникациях с легионерами в команде и об изучении английского языка.

«С Фернандесом и Маричалом тяжеловато общаться. Последний кричит мне что-то на испанском, я ему говорю постоянно: «Что кричишь? Я тебя не понимаю».

Федя Смолов в совершенстве владеет английским, Парш (Сергей Паршивлюк. — Прим. «Чемпионата») хорошо разговаривает. Но мы все всё равно общаемся. Конечно, у меня английский не прям супер, но всё равно. Мы с Костей Тюкавиным начали заниматься, вот уже год учим. Нам клуб предложил – у нас парные уроки: учитель и нас двое. Но с Костей тяжело заниматься: во-первых, тупит, во-вторых, шутит (смеётся). У кого круче английский? У меня, конечно!» — сказал Арсен Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу»