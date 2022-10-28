Украинская фанатка устроила скандал на матче ЛЕ. Стюарды порвали её антироссийский плакат

Вчера, 27 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК Ларнака — «Динамо» Киев. Игра завершилась результативной ничьей 3:3, однако интересные события происходили не только на футбольном поле.

Так, во время матча кипрские стюарды отобрали у украинской болельщицы антироссийский плакат на английском языке. Работники стадиона порвали плакат, что вызвало уйму возмущений у девушки.

Стюарды отобрали антироссийский плакат у украинской болельщицы:

Напомним, АЕК и «Динамо» играли на стадионе «АЕК Арена», который находится на Кипре. Встреча завершилась со счётом 3:3. К 82-й минуте киевляне уступали со счётом 1:3, однако сумели отыграться благодаря дублю полузащитника Дениса Гармаша.