Украинская фанатка устроила скандал на матче ЛЕ. Стюарды порвали её антироссийский плакат
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Вчера, 27 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК Ларнака — «Динамо» Киев. Игра завершилась результативной ничьей 3:3, однако интересные события происходили не только на футбольном поле.
Так, во время матча кипрские стюарды отобрали у украинской болельщицы антироссийский плакат на английском языке. Работники стадиона порвали плакат, что вызвало уйму возмущений у девушки.
Стюарды отобрали антироссийский плакат у украинской болельщицы:
Напомним, АЕК и «Динамо» играли на стадионе «АЕК Арена», который находится на Кипре. Встреча завершилась со счётом 3:3. К 82-й минуте киевляне уступали со счётом 1:3, однако сумели отыграться благодаря дублю полузащитника Дениса Гармаша.
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