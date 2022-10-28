41-летний Златан Ибрагимович рассказал, когда завершит игровую карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опроверг информацию, что может завершить карьеру в январе, если его восстановление после травмы не даст прогресса к концу года.

«У меня большая страсть к своей игре. Наслаждаюсь каждым днем, потому что думаю, что когда закончу с футболом, то буду по нему сильно скучать. Я стараюсь оставаться на одном уровне с этими молодыми парнями, которые усердно работают, и просто держу ритм.



Я хочу оставаться здоровым, и когда я нахожусь на этом уровне, то продолжаю играть и смотреть, как далеко смогу зайти. Пока могу показывать результаты, всё равно буду играть. В тот день, когда буду не соответствовать уровню, я хочу, чтобы люди вокруг меня были честными и сказали, что я уже не тот, и тогда я буду реалистом.

У меня есть этот драйв, я хочу становиться лучше с каждым днём. У меня такой менталитет, что если я не работаю над собой достаточно усердно, то не чувствую себя хорошо. Это выводит вас на уровень, где вы бросаете вызов своему телу, потому что всё идёт к тому, что нужно бросать вызов себе. Как далеко вы можете добраться? Как далеко вы можете завести своё тело?» — приводит слова Ибрагимовича CNN.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик: