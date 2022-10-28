Получивший ножевое ранение защитник «Арсенала» Пабло Мари обратился к болельщикам

Защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари, выступающий на правах аренды в «Монце», поблагодарил болельщиков за слова поддержки. Футболист получил ножевое ранение рядом с одним из торговых центров в Италии. Рядом с ним находились его жена и ребёнок, спортсмена на вертолёте увезли в больницу.

«После тяжёлого момента, который мы пережили вчера, моя семья и я хотим сообщить, что, к счастью, у нас всё в порядке, несмотря на все обстоятельства. Хотим поблагодарить за все сообщения поддержки, которые получаем.



Кроме того, хотим передать наши соболезнования и все силы семье и друзьям погибшего человека. Искренне желаем, чтобы все пострадавшие выздоровели как можно скорее», — написал Мари в соцсетях.

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