Получивший ножевое ранение защитник «Арсенала» Пабло Мари обратился к болельщикам
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Защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари, выступающий на правах аренды в «Монце», поблагодарил болельщиков за слова поддержки. Футболист получил ножевое ранение рядом с одним из торговых центров в Италии. Рядом с ним находились его жена и ребёнок, спортсмена на вертолёте увезли в больницу.
«После тяжёлого момента, который мы пережили вчера, моя семья и я хотим сообщить, что, к счастью, у нас всё в порядке, несмотря на все обстоятельства. Хотим поблагодарить за все сообщения поддержки, которые получаем.
Кроме того, хотим передать наши соболезнования и все силы семье и друзьям погибшего человека. Искренне желаем, чтобы все пострадавшие выздоровели как можно скорее», — написал Мари в соцсетях.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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