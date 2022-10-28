«Барселона» рассматривает двух вратарей в качестве сменщиков Марка-Андре тер Штегена

В «Барселоне» обеспокоены историей травм основного вратаря команды Марка-Андре тер Штегена, поэтому в клубе рассматривают двух вратарей в качестве сменщиков для немецкого стража ворот. Речь идёт о вратаре «Лацио» Луише Максимиану и «Нанта» Альбане Лафоне. Об этом сообщает El Nacional.
В начале лета 2022 года сообщалось, что 23-летний Максимиану — основной претендент на роль сменщика тер Штегена, которая освободилась после ухода Нето. Однако тогдашний вратарь «Гранады» перешёл в «Лацио», в составе которого принял участие в одном матче Серии А, проведя на поле шесть минут.
23-летний Лафон играет за «Нант» с 2019 года. В 18 матчах нынешнего сезона он пропустил 35 голов и дважды сыграл «на ноль».
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
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