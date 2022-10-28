Роберто Мартинес: не может быть никаких дискуссий о важности Азара для сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес заявил, что по-прежнему рассчитывает на футболиста мадридского «Реала» Эдена Азара в национальной команде перед чемпионатом мира в Катаре.

«Не может быть никаких дискуссий о важности Эдена для национальной команды, учитывая его карьеру и опыт. Он был одним из ключевых игроков в 2018 году — это тоже важный опыт.



Последние два года были особенно сложными для Эдена. На чемпионате Европы он не был полностью здоров, но был полезен для команды. Мы не должны недооценивать то, что может принести бодрая и свежая игра в его исполнении», — приводит слова испанского специалиста HLN.

Азар сыграл за сборную Бельгии в 122 матчах, в которых забил 33 гола и сделал 36 голевых передач.

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