Азар: всегда говорят о «золотом поколении» Бельгии, но мы всё ещё ничего не выиграли

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Я должен установить высокую планку. Я хочу, чтобы мы выступили лучше, чем в 2018 году. Будет сложно, потому что тот результат был хорошим. Мне повезло быть капитаном отличной сборной и представлять большую футбольную страну, поэтому мы должны ехать на турнир с высокими ожиданиями.



Всегда говорят о «золотом поколении», и в этом есть доля правды. Мы уже почти 10 лет вместе. Теперь в сборной появляются молодые игроки. Конечно, у нас невероятное поколение игроков, но мы всё ещё ничего не выиграли. Если мы действительно хотим заслужить эпитет «золотое поколение», то, думаю, должны это сделать.



Опыт помогал нам на предыдущих турнирах. Надеюсь, ещё некоторое время всё будет продолжаться в том же духе», – цитирует Азара ESPN.

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