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Глава «Оренбурга» оценил решение Марина добить мяч в пустые ворота после удара Сычевого

Глава «Оренбурга» оценил решение Марина добить мяч в пустые ворота после удара Сычевого
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Глава «Оренбурга» Василий Еремякин оценил решение полузащитника Химми Марина добить мяч в пустые ворота после удара хавбека оренбуржцев Владимира Сычевого в игре 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

«Я не могу знать всех обстоятельств эпизода с ударом Сычевого и добиванием Марина. Внутри команды разберёмся. Видел момент издалека: понимаю, что мяч летел в ворота. С чем связано решение Марина добить? Может быть, азарт или игровая ситуация. Нужно посмотреть, в какой позиции были игроки «Факела» — могли ли они помешать или нет. Да, ситуация могла решиться иначе. Володе бы результативное действие не помешало», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 44-й минуте полузащитник хозяев Химми Марин забил гол. Лукас Вера сделал пас в штрафную, Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой. Мяч был готов закатиться за линию ворот, но Марин украл гол у партнёра, добив в упор при отыгранном вратаре.

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