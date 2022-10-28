Лука Модрич может вернуться в «Тоттенхэм»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич по окончании соглашения с испанской командой может вернуться в «Тоттенхэм», за который выступал с 2008 по 2012 год. Об этом сообщает El Nacional. По сведениям источника, 37-летний хорват отклонил два предложения от клубов МЛС и готов рассмотреть возвращение в клуб из Лондона.



В нынешнем сезоне Модрич в 14 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение Луки с «Реалом» истекает в конце сезона.



В 160 матчах за «Тоттенхэм» Модрич забил 17 голов и отдал 26 результативных передач.

Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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