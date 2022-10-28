Судья удалил игрока «Шинника» после фола в штрафной, но не назначил пенальти

Сегодня, 28 октября, проходит матч в рамках 16-го тура Мелбет Первой лиги между «Шинником» и тульским «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Шинник» в Ярославле. На момент написания этой новости хозяева ведут в счёте — 1:0.

В добавленное к первому тайму время, на 45+4-й минуте, туляки исполнили стандартное положение. В момент подачи полузащитник чёрно-синих Андрей Семёнов в штрафной площади хозяев завалил на газон игрока тульского клуба Артёма Сокола. Главный арбитр встречи Ранэль Зияков удалил Семёнова за это нарушение, при этом не назначив пенальти. Туляки повторно исполнили стандарт, после которого произошло удаление.

Гол в составе команды Вадима Евсеева забил нападающий Илья Грузнов. После перерыва ярославцы произвели две замены.