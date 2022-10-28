Игорь Шалимов объяснил, почему не считает Станислава Черчесова лучшим тренером России

Известный российский футбольный тренер Игорь Шалимов рассказал, что не считает главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова лучшим тренером России.
«Черчесов может быть лучшим тренером Венгрии. Вот работал бы в России, тогда и могли бы его оценивать. Он тренирует в Европе, и у него там нормально получается — можно только поздравить. Но я бы не сказал, что Черчесов — лучший тренер России. Лучший тренер России — это тот, кто работает в России», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Ференцварош» под руководством Черчесова стал чемпионом и обладателем Кубка Венгрии в прошлом сезоне. В текущем сезоне Черчесов вывел венгерский клуб в плей-офф Лиги Европы.
Брат Эрлинга Холанда забил гол с 55 метров в чемпионате Норвегии:
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