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«Шинник» обыграл «Арсенал», забив в меньшинстве победный гол

«Шинник» обыграл «Арсенал», забив в меньшинстве победный гол
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Сегодня, 28 октября, проходил матч в рамках 16-го тура Мелбет Первой лиги между «Шинником» и тульским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий чёрно-синих Илья Грузнов. В добавленное к первому тайму время, на 45+4-й минуте, туляки исполнили стандартное положение. В момент подачи полузащитник чёрно-синих Андрей Семёнов в штрафной площади хозяев завалил на газон игрока тульского клуба Артёма Сокола. Главный арбитр встречи Ранэль Зияков удалил Семёнова за это нарушение, при этом не назначив пенальти. Туляки повторно исполнили стандарт, после которого произошло удаление.

Во втором тайме после выхода один на один с голкипером Денисом Вамбольтом после передачи Сергея Ткачёва равенство на табло восстановил Кирилл Панченко. На 79-й минуте полузащитник ярославцев Дмитрий Самойлов вывел команду Вадима Евсеева вперёд. Хозяева убежали в контратаку, Самойлов с первого раза пробил в защитника туляков, затем от игрока «пушкарей» мяч отскочил к Самойлову, который со второй попытки поразил ворота. После этого судья удалил главного тренера чёрно-синих Вадима Евсеева. Наставник отправился на трибуны к болельщикам.

Россия - Мелбет Первая лига. 16-й тур
28 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 1
Арсенал
Тула
1:0 Грузнов – 13'   1:1 Панченко – 63'   2:1 Самойлов – 79'
Удаления: Семёнов – 45+4' / нет
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