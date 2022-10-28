Черчесов рассказал, за счёт чего «Ференцварошу» удалось сравнять счёт в матче с «Монако»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как его команда сумела сравнять счёт в игре с «Монако» (1:1).
«Матч с «Монако» был из серии, когда команда очень хочет, но чуть-чуть торопится. Во время игры подсказывал, но на скаку тяжело что-то поменять. В перерыве спокойно всё поправили, сделали замену, парни успокоились, плюс мы подсказали им определённые вещи. Попросили их потерпеть, потому что в таких матчах надо держать ворота на замке, а два-три шанса в атаке будет. Так и получилось.
Что изменили в перерыве? Нужно было играть компактнее, не форсировать атаки, потому что уж больно быстро мы хотели перейти к атакующим действиям. Понятно, что хотели играть в быстрый футбол, за спину. Но я сказал на установке: «Не поймите это буквально. Это не значит, что надо лупить со всех мест вперёд». Как только расставились на поле, стали похожи на самих себя», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Ференцварош» под руководством Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы из группы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
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