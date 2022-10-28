«Интер» и «Челси» обсуждают продление аренды Ромелу Лукаку

Миланский «Интер» и лондонский «Челси» близки к завершению сделки по продлению аренды нападающего Ромелу Лукаку в составе итальянской команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, «Интер» перевёл € 7,8 млн из своего трансферного бюджета «Челси» в качестве платы за продление аренды бельгийского форварда ещё на один сезон. Лукаку должен был вернуться в английский клуб летом после истечения действующего срока аренды. Однако, руководство обоих клубов, а также сам футболист заинтересованы в том, чтобы Лукаку и дальше играл за итальянскую команду. Переговоры между сторонами переходят в завершающую стадию, но официально ещё ничего не объявлено.

Лукаку вернулся в миланский клуб на правах аренды из «Челси» в летнее трансферное окно. Годом ранее «Интер» продал форварда в лондонцам за € 113 млн. С момента возвращения в «Интер» бельгиец сыграл всего в 4 матчах из-за травмы, забив в них 2 гола.

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