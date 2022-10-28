«Интер» и «Челси» обсуждают продление аренды Ромелу Лукаку

Миланский «Интер» и лондонский «Челси» близки к завершению сделки по продлению аренды нападающего Ромелу Лукаку в составе итальянской команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По информации источника, «Интер» перевёл € 7,8 млн из своего трансферного бюджета «Челси» в качестве платы за продление аренды бельгийского форварда ещё на один сезон. Лукаку должен был вернуться в английский клуб летом после истечения действующего срока аренды. Однако, руководство обоих клубов, а также сам футболист заинтересованы в том, чтобы Лукаку и дальше играл за итальянскую команду. Переговоры между сторонами переходят в завершающую стадию, но официально ещё ничего не объявлено.
Лукаку вернулся в миланский клуб на правах аренды из «Челси» в летнее трансферное окно. Годом ранее «Интер» продал форварда в лондонцам за € 113 млн. С момента возвращения в «Интер» бельгиец сыграл всего в 4 матчах из-за травмы, забив в них 2 гола.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 28 октября 2022
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:25
-
21:09
-
21:03
-
20:53
-
20:45
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
19:50
-
19:50
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:48
-
18:40
-
18:38
-
18:31