«В этом вся его карьера». Тен Хаг похвалил Роналду за матч с «Шерифом» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги Европы с «Шерифом». 37-летний португалец отметился голом.
«Криштиану шёл вперёд. «Манчестер Юнайтед» продолжал идти вперёд, чтобы Роналду оказался в нужной ситуации.
Он шёл вперёд, чтобы оказаться в нужной позиции. Он не сдавался. В этом вся его карьера. Вот почему Роналду так хорош, и он получил награду за это», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
37-летний Роналду принял участие в пяти матчах Лиги Европы, в которых забил два гола и отдал результативную передачу. Также на его счету один гол в восьми встречах английской Премьер-лиги. Соглашение португальского форварда с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик:
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