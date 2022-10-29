Тренер «Шинника»: у Гонгапшева разрыв связок. Можем не увидеть его до весенней части

Тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Воецкий давал пресс-конференцию после победы над тульским «Арсеналом» вместо главного тренера команды Вадима Евсеева, который был удалён во втором тайме.



«Могу сказать только о положительных эмоциях, когда такие матчи выигрываются вопреки, когда ты сражаешься со всем, что вокруг тебя. На первых минутах выбыл из-за травмы один из наших ключевых игроков. Плюс удаление и ещё какие-то моменты во втором тайме. Всё навалилось и было против нас, но футболисты – молодцы, проявили сумасшедший характер. С точки зрения желания они сегодня заслужили победу, потому что больше хотели выиграть.



У Гонгапшева разрыв связок – предварительное заключение именно такое. Если завтра-послезавтра этот диагноз подтвердится, мы его до весенней части не увидим», – сказал Воецкий на послематчевой пресс-конференции.



«Шинник» обыграл тульский «Арсенал» 28 октября со счётом 2:1 в стартовом матче 16-го тура Мелбет Первой лиги. На 11-й минуте ярославцам пришлось провести вынужденную замену из-за травмы Гонгапшева. Уже через минуту они забили – отличился Грузнов. Но в конце первого тайма был удалён защитник «Шинника» Андрей Семёнов. В большинстве «Арсенал» сравнял счёт (Кирилл Панченко), но на 80-й минуте именно заменивший Гонгапшева Дмитрий Самойлов принёс хозяевам победу.

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