Тренер «Шинника»: у Гонгапшева разрыв связок. Можем не увидеть его до весенней части

Тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Воецкий давал пресс-конференцию после победы над тульским «Арсеналом» вместо главного тренера команды Вадима Евсеева, который был удалён во втором тайме.
«Могу сказать только о положительных эмоциях, когда такие матчи выигрываются вопреки, когда ты сражаешься со всем, что вокруг тебя. На первых минутах выбыл из-за травмы один из наших ключевых игроков. Плюс удаление и ещё какие-то моменты во втором тайме. Всё навалилось и было против нас, но футболисты – молодцы, проявили сумасшедший характер. С точки зрения желания они сегодня заслужили победу, потому что больше хотели выиграть.
У Гонгапшева разрыв связок – предварительное заключение именно такое. Если завтра-послезавтра этот диагноз подтвердится, мы его до весенней части не увидим», – сказал Воецкий на послематчевой пресс-конференции.
«Шинник» обыграл тульский «Арсенал» 28 октября со счётом 2:1 в стартовом матче 16-го тура Мелбет Первой лиги. На 11-й минуте ярославцам пришлось провести вынужденную замену из-за травмы Гонгапшева. Уже через минуту они забили – отличился Грузнов. Но в конце первого тайма был удалён защитник «Шинника» Андрей Семёнов. В большинстве «Арсенал» сравнял счёт (Кирилл Панченко), но на 80-й минуте именно заменивший Гонгапшева Дмитрий Самойлов принёс хозяевам победу.
- 29 октября 2022
-
02:13
-
02:05
-
01:54
-
01:39
-
01:37
-
01:23
-
01:17
-
00:45
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 28 октября 2022
-
23:45
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:25
-
21:09
-
21:03