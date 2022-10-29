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«Такие деньги в его возрасте – не очень хорошо». Ирисметов высказался о проблемах Урунова

«Такие деньги в его возрасте – не очень хорошо». Ирисметов высказался о проблемах Урунова
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Экс-футболист сборной Узбекистана, московского «Спартака» и ряда других клубов Жафар Ирисметов высказался о соотечественнике Остоне Урунове, с которым расторг контракт «Урал».

«Я ранее говорил, что такие деньги в его возрасте – не очень хорошо. Помните, он не хотел уходить из «Спартака»? Тогда я сказал, что, если Урунов выберет деньги, то перечеркнёт карьеру. То же самое и сейчас – он должен наверстать всё то, что упустил в прежних командах», – приводит слова Ирисметова Metaratings.

Предположительно контракт с Уруновым был расторгнут после того, как игрок отказался выйти на замену в кубковом матче с «Сочи». Как сообщалось в СМИ, накануне главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко наигрывал Остона в стартовый состав, но затем изменил решение, оставив на скамейке запасных. А когда во время игры Гончаренко скомандовал Урунову отправляться на разминку перед выходом на замену, футболист ответил отказом.

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Источник: «Урал» расторг контракт с Уруновым после того, как он отказался выйти на замену
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