«Такие деньги в его возрасте – не очень хорошо». Ирисметов высказался о проблемах Урунова

Экс-футболист сборной Узбекистана, московского «Спартака» и ряда других клубов Жафар Ирисметов высказался о соотечественнике Остоне Урунове, с которым расторг контракт «Урал».



«Я ранее говорил, что такие деньги в его возрасте – не очень хорошо. Помните, он не хотел уходить из «Спартака»? Тогда я сказал, что, если Урунов выберет деньги, то перечеркнёт карьеру. То же самое и сейчас – он должен наверстать всё то, что упустил в прежних командах», – приводит слова Ирисметова Metaratings.



Предположительно контракт с Уруновым был расторгнут после того, как игрок отказался выйти на замену в кубковом матче с «Сочи». Как сообщалось в СМИ, накануне главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко наигрывал Остона в стартовый состав, но затем изменил решение, оставив на скамейке запасных. А когда во время игры Гончаренко скомандовал Урунову отправляться на разминку перед выходом на замену, футболист ответил отказом.