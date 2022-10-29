«Такие деньги в его возрасте – не очень хорошо». Ирисметов высказался о проблемах Урунова

Экс-футболист сборной Узбекистана, московского «Спартака» и ряда других клубов Жафар Ирисметов высказался о соотечественнике Остоне Урунове, с которым расторг контракт «Урал».
«Я ранее говорил, что такие деньги в его возрасте – не очень хорошо. Помните, он не хотел уходить из «Спартака»? Тогда я сказал, что, если Урунов выберет деньги, то перечеркнёт карьеру. То же самое и сейчас – он должен наверстать всё то, что упустил в прежних командах», – приводит слова Ирисметова Metaratings.
Предположительно контракт с Уруновым был расторгнут после того, как игрок отказался выйти на замену в кубковом матче с «Сочи». Как сообщалось в СМИ, накануне главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко наигрывал Остона в стартовый состав, но затем изменил решение, оставив на скамейке запасных. А когда во время игры Гончаренко скомандовал Урунову отправляться на разминку перед выходом на замену, футболист ответил отказом.
- 29 октября 2022
-
04:07
-
03:56
-
03:46
-
03:31
-
03:27
-
03:10
-
02:59
-
02:13
-
02:05
-
01:54
-
01:39
-
01:37
-
01:23
-
01:17
-
00:45
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 28 октября 2022
-
23:45
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:05
-
22:03